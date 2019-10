Nikolaj Jacobsen drømmer om tre guldmedaljer på et år

Det for målet for Danmarks håndboldherrer ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen, der går ind i en travl periode med holdet, som i denne uge er samlet i Aarhus i forbindelse med Golden League.

EM-guld, OL-guld og VM-guld inden for et år.

- Det ville være fantastisk. Men en ting af gangen. Det bliver nok svært at tage alle tre inden for et år, men nogen skal jo være de første til at gøre det, så hvorfor ikke lade det være målsætningen, også selv om det nok er en stor udfordring, siger han.

EM er første udfordring i januar. Vinder Danmark europamesterskabet, vil holdet være forsvarende mester i både EM, VM og OL på samme tid.

Til sommer er det tid til at forsvare OL-guldet fra Rio 2016, når de olympiske lege afvikles i Tokyo. Og i starten af 2021 skal de danske herrer så forsøge at gentage triumfen fra januar i år, hvor landsholdet vandt danmarkshistoriens første VM-guld.

Men de tre store slutrunder inden for et år lægger også et stort pres på spillerne, og det skal Nikolaj Jacobsen forsøge at afbalancere.

- Selvfølgelig kigger vi på den belastning og også det mentale i det, som jeg tror, er den største udfordring, når du har tre så store turneringer inden for så kort tid. Men vi vil bestræbe os på at være der 100 procent til alle tre turneringer.

- Og så vi skal selvfølgelig løbende evaluere og være i tæt kontakt med alle spillerne, men mit udgangspunkt er til alle tre turneringer at stille med det stærkeste hold, jeg kan, siger landstræneren.

Han glæder sig over, at holdet ikke skal bruge tid og kræfter på OL-kvalifikationen, da Danmark allerede er kvalificeret via VM-guldet.

Danmark spiller sin første EM-gruppekamp 11. januar mod Island. Holdet er desuden i gruppe med Ungarn og Rusland og spiller den indledende runde og eventuelle mellemrunde i Malmø.

Går Danmark videre til semifinalen, spilles den sammen med medaljekampene i Stockholm.