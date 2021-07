Nikolaj Jacobsen: Danmark-syndrom skal aflives i Tokyo

De regerende olympiske mestre står i åbningskampen over for Japan, og målet er igen at nå langt.

Landstræner Nikolaj Jacobsen må dog konstatere, at hans hold de senere år har haft svært ved at præstere godt i to turneringer i træk. Og da Danmark i januar vandt VM, peger tendensen mod en skidt turnering i Tokyo.

- Vi skal have nogle snakke på holdet, om hvordan vi kommer ud over det Danmark-syndrom med - jeg vil ikke sige skuffe, men ikke at præstere godt til den næste turnering, siger Nikolaj Jacobsen.

- Det handler om det mentale, og jeg er spændt på at se, hvor vi står henne til en mentalt krævende udfordring til et OL med en masse restriktioner, siger landstræneren.

Nikolaj Jacobsen overtog landsholdet, efter at håndboldherrerne i 2016 havde vundet OL i Rio med Gudmundur Gudmundsson som landstræner.

Et halvt år senere i januar 2017 endte holdet på en skuffende tiendeplads til VM.

De store resultatudsving er siden fortsat med VM-guld i 2019 efterfulgt af et tidligt exit efter det indledende gruppespil ved EM i 2020. Og senest endnu en VM-triumf i januar 2021.

- Det irriterer mig da, at det er sådan lige nu.

- For tiden har vi svært ved at spille to turneringer i træk på højt niveau, siger landstræneren.

Holdets største stjerne, Mikkel Hansen, fornemmer også, at der er blevet kortere mellem opturene og nedturene.

- Titlerne har givet en stor tro på egne evner, men jeg tror også, at vi har en forståelse for, at vi ikke skal spille meget under niveau, før vi taber til hold i top-otte eller måske endda top-10.

- Det er der, at niveauet er efterhånden. Der er mange gode hold, og leverer man ikke varen, så er der andre, der tager vores plads, siger Mikkel Hansen.

Danmark tester torsdag OL-formen mod Frankrig, inden det på lørdag gør løs i gruppespillet. Her venter Japan, Egypten, Bahrain, Portugal og Sverige i det indledende gruppespil.