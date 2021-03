Nikolaj Ehlers scorer på Frederik Andersen i Jets-sejr i NHL

Danske Nikolaj Ehlers var natten til søndag dansk tid med et fint hug i powerplay med til at sikre Winnipeg Jets en sejr over Toronto Maple Leafs, der havde Frederik Andersen på målet.

Ehlers scorede 4-2-målet i en kamp, der længe lå på vippen, men endte med en sikker 5-2-sejr efter en målrig tredje periode, som Jets vandt 3-0.