Nikolaj Ehlers: Jeg har ikke spillet som en stjerne

Danskerens pointhøst er fortsat i samme frekvens denne sæson, men den 21-årige nordjyde er ikke helt tilfreds med sig selv, siger han i et interview med den svenske avis Expressen, der har mødt danskeren i USA.

- Jeg har altid været lidt hård mig selv. Jeg har ikke spillet så godt, som jeg gerne har villet. Der er mange ting, som jeg gerne vil forbedre, siger Ehlers og fremhæver et eksempel:

- Min fart er min største styrke, og jeg har ikke brugt den tilstrækkeligt meget, siger Ehlers.

Han har lavet 17 point fordelt på ti mål og syv assist i 22 kampe i denne sæson. I sidste sæson lavede han 64 point i 82 kampe.

Natten til lørdag dansk tid viste danskeren sig fra sin bedste side, da han lavede to mål og en assist i Winnipegs 4-1-sejr over Anaheim Ducks.

Generelt har Winnipeg fået en god sæsonstart og er det næstbedst hold i vestkonferencen efter 22 runder af grundspillet. Det får dog ikke Ehlers til at se lysere på sine egne præstationer i den hvide trøje.

- Selv om holdet har været stærkt, så har jeg ikke præsteret på det niveau, som jeg burde.

- Det er fantastisk, at holdet spiller så godt lige nu, men det må man ikke tage for givet, og derfor skal man som spiller gå på isen hver aften og forsøge at ramme sit topniveau.

- Jeg føler ikke, at jeg har gjort mit bedste, og det er noget, som må ændre sig, for jeg vil spille så meget som muligt og være en nøglespiller på holdet. Det har jeg ikke fortjent at være med mine aktuelle præstationer, siger Ehlers.