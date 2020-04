Niklas Landin: Flad fornemmelse at vinde mesterskabet

- Det er en speciel følelse. Jeg havde nok drømt om et andet første mesterskab end det her.

- Men jeg synes samtidig, at vi i Kiel kan være utroligt stolte og glade for den sæson, vi har præsteret, og at vi får anerkendelse for det, vi har lavet hidtil, siger Niklas Landin til TV3 Sport.

Han fik nyheden om titlen, mens han var sammen med børnene i solskinsvejret.

Det var en noget anderledes måde at vinde guld end eksempelvis VM-guldet med Danmark i 2019.

- Det er en meget flad fornemmelse. Jeg sad og så min søn og datter køre rundt på løbecykel og cykel, hvor jeg skulle filme dem, imens de kørte.

- Og så fik jeg en besked om, at turneringen blev stoppet, at vi blev kåret til tyske mestre. Det var specielt og en lidt anden følelse end efter en VM-finale, hvor man spillede 60 minutter, siger Niklas Landin.

Han vil fejre guldet med et glas rødvin i rolige omgivelser. Han savner fællesskabet med holdkammeraterne, som kun findes virtuelt i øjeblikket, hvor der hverken er træning eller kamp.

- Det er lidt svært at fejre, når man ikke har nogen at fejre det med. Andet at vi kan gøre det virtuelt, siger han.

Niklas Landin har spillet i Bundesligaen siden 2012 - først for Rhein-Neckar Löwen. Også Magnus Landin, bror til Niklas, spiller i Kiel og kan glæde sig over guldet.

Kiel vandt senest det tyske mesterskab i 2015. I alt er det blevet til 21 tyske mesterskaber.