Nike brød med Neymar efter samarbejdssvigt i overgrebssag

Da Nike og Neymar afsluttede samarbejdet sidste år, skyldtes det den brasilianske fodboldspillers manglende samarbejdsvillighed i forbindelse med en undersøgelse af et muligt seksuelt overgreb.

Det oplyser selskabet natten til fredag dansk tid i en pressemeddelelse, skriver det amerikanske medie CNBC.

I august 2020 afsluttede verdensstjernen Neymar og sportsgiganten samarbejdet, uden at der blev givet en officiel grund.

Men den kommer Nike nu med.

- Nike afsluttede samarbejdet med atleten, da han afviste at samarbejde om en undersøgelse i god tro af troværdige beskyldninger fremsat af en ansat om, at han havde gjort noget galt, skriver Nike i en meddelelse.

Det amerikanske selskab meddeler, at dets undersøgelse af hændelsen, som skal have fundet sted i 2016, ikke førte til nogen endelig konklusion.

- Det ville være upassende for Nike at komme med en anklagende udtalelse uden at kunne levere fakta til at støtte den, skriver selskabet.

Nike er ikke desto mindre "meget foruroliget" over de beskyldninger, der er blevet fremsat.

Den ansatte gjorde første gang selskabet opmærksom på anklagerne i 2018, oplyser Nike ifølge CNBC.

Den amerikanske avis The Wall Street Journal skrev om nyheden, inden at Nike kom med en officiel meddelelse.

Til avisen udtaler en talsperson for Neymar, at fodboldspilleren afviser beskyldningerne.

- Neymar Jr. vil med stor energi forsvare sig mod disse grundløse angreb, hvis der kommer en anmeldelse, hvilket ikke er sket indtil videre, siger personen.

Ifølge talspersonen afsluttede selskabet og Neymar samarbejdet af forretningsmæssige årsager.

The Wall Street Journal beskriver på baggrund af anonyme kilder og dokumenter, at den Nike-ansatte i 2016 fortalte både venner og kolleger, at Neymar havde forsøgt at tvinge hende til oralsex i et hotelværelse.

Det skete ifølge avisen, mens den ansatte var i New York City for at hjælpe med koordineringsopgaver for Neymar og folk omkring ham.

Neymar er en af verdens mest profilerede fodboldspillere. Han blev i 2017 solgt til Paris Saint-Germain.

Prisen var 222 millioner euro, hvilket svarer til 1,65 milliarder kroner.