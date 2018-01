Nigeriansk bisse stopper i OB

Tirsdag meddeler OB på sin hjemmeside, at den hårdføre nigerianer har fået ophævet sin kontrakt med øjeblikkelig virkning og er fri til at finde en ny klub.

Izunna Uzochukwu vil gerne prøve sig af i en anden liga, siger OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.

- Jeg har haft flere samtaler med Izunna om hans ønske om at prøve sig af i en anden liga og i en anden fodboldkultur. Vi har drøftet de muligheder, der var, og vi er nået frem til en fornuftig aftale om vilkårene for, at vi ville løse ham fra hans kontrakt.

- Izunna har vist stor fightervilje i sin kamp for at nå tilbage på det niveau, vi ved, hans talent rækker til, og det har jeg stor respekt for, siger OB's sportsdirektør Jesper Hansen.

Midtbanespilleren topper Superligaens liste over strafpoint i denne sæson efter fem gule kort og to røde kort. Han har dermed afsonet fem karantænedage på 19 spillerunder.

Den 27-årige nigerianer nåede 57 kampe på tværs af alle turneringer for OB, siden han kom til klubben i januar 2016. Han scorede et mål for fynboerne.

Tidligere i karrieren har han også spillet for FC Midtjylland. Også dengang var han kortglad og blev udvist tre gange for midtjyderne i Superligaen.