Niels Nygaard bliver genvalgt som DIF-formand

Formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF) vil også de kommende to år hedde Niels Nygaard.

Det skriver forbundet i en pressemeddelelse.

Det bliver dog sidste gang, at Nygaard er på valg, da han ikke genopstiller i 2021.

- Jeg er glad for og stolt over, at DIF's repræsentantskab har genvalgt mig som formand for Danmarks Idrætsforbund for de næste to år.

- Det bliver min sidste periode som formand, og det bliver en periode med højt tempo og fuld fokus på de mange kæmpe opgaver, vi har i DIF og idrættens verden i de kommende år, siger den 66-årige formand i pressemeddelelsen.

Niels Nygaard har været formand for DIF siden 2007 og glæder sig til at tage endnu en tørn.

- Jeg ser først og fremmest frem til at arbejde videre med vores fælles vision med DGI og det enorme "Bevæg dig for livet"-projekt, som skal gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation.

- Vi er allerede godt på vej, og i de kommende år vil sætte yderligere damp på kedlerne i samarbejde med Folketinget, kommunerne, foreningerne og en lang række andre vigtige samarbejdspartnere, siger han.

Han glæder sig også til arbejdet i Danmarks Olympiske Komité, der er i gang med arbejdet frem mod OL i Tokyo i 2020.

- Vi arbejder stenhårdt for at skabe det bedst mulige setup for den danske OL- og PL-deltagelse, og det kommende år kommer i den grad til at stå i de olympiske ringes tegn, siger Nygaard.