Niels Frederiksen forsvarer Hedlund-beslutning

Brøndbys træner, Niels Frederiksen, forsvarede dog beslutningen og slog fast, at den blev truffet for lang tid siden, og havde Brøndby ikke været sikret top-6 før dagens kamp, havde Hedlund stadig fået fri til sit bryllup.

- Han havde ikke været med, selv om vi ikke var sikret.

- Der har selvfølgelig været mange overvejelser omkring det, men det er en beslutning, der er taget for lang tid siden, konstaterer træneren.

Det var ikke bare træneren, der forsvarede klubbens beslutning. Også anfører Andreas Maxsø erklærede sig enig, da den kommer på bagkant af et uventet kampprogram.

- Han havde jo lagt det i ferien, så at der kom en coronapause, kunne han ikke vide.

- Det var noget klubben havde besluttet sammen med ham, og det har jeg fuldt ud respekt for, fastslår anføreren.

Horsens-anfører Hallur Hansson udtalte efter kampen, at han ikke ville udtale sig om Brøndbys beslutning, men han udtrykte dog respekt for, at der også findes andre ting i livet end fodbold.

- Et bryllup er en stor dag for en selv og ens familie, og derfor har han været nødt til at gøre, hvad der er bedst for ham selv.

- Jeg kommer ikke til at udtale mig, om det var en rigtig eller forkert beslutning, og det må være op til ham selv og klubben, siger færingen.

Til dagens kamp blev Hedlund afløst af den unge Jesper "Jobbe" Lindstrøm i Brøndby-angrebet, og hans præstation var Niels Frederiksen ganske godt tilfreds med.

- Vi manglede ikke Hedlund, da jeg egentlig synes, at Jobbe, som afløste ham, kom ind og gjorde en rigtig fin figur, afslutter Brøndby-træneren.