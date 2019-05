Nicklaus forventer at miste majorrekord til Tiger Woods

Da den levende golflegende Tiger Woods i midten af april vandt US Masters, tog han ikke blot sin første majortitel siden 2008.

43-årige Tiger Woods er nu på 15 titler.

Woods italesatte efterfølgende selv drømmen om at nå rekorden, og nu stemmer Jack Nicklaus i. Han mener også, at Woods kan overgå ham, hvis Woods' krop ikke igen sætter en stopper for ham.

- Han er blevet opereret mange gange, og måske er hans krop stærk nok nu, til at det er fint nok. Og hvis han er ok, så tror jeg, han kommer til at slå min rekord, siger Jack Nicklaus ifølge Reuters.

Den 79-årige rekordholder er vært for PGA-turneringen Memorial Tournament, som spilles i denne uge med deltagelse af blandt andre Tiger Woods.

Nicklaus gør det klart, at han gerne beholder rekorden, som ingen andre end Woods er i nærheden af at slå.

- Jeg ønsker ikke, at han slår min rekord, men jeg ønsker heller ikke, at han ikke er i stand til at spille, siger Jack Nicklaus.

- Hvis han er fysisk frisk og slår den, så er det godt gået. Sådan er sport, og det er sådan, det skal være, mener jeg.

Ud over Tiger Woods er 48-årige Phil Mickelson af de aktive spillere nærmest Jack Nicklaus' rekord. Mickelson har vundet fem majortitler.