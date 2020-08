Nicklas Bendtner skal spille Old Boys-fodbold i Tårnby

Således har Nicklas Bendtner har meldt sig ind i Tårnby FF, hvor han skal spille Old Boys-fodbold.

Den tidligere landsholdsspiller Nicklas Bendtner har ikke spillet fodboldkampe siden sidste efterår, men nu kommer han snart i kamp igen, omend det bliver på et noget lavere niveau.

Det skriver Ekstra Bladet.

Klubbens bedste hold tørner ud i Danmarksserien, men Bendtner, der som dreng spillede i Tårnby, skal altså spille på klubbens Old Boys-mandskab, M+32, i eliteøstrækken, skriver avisen.

- Vi er meget glade for, at Nicklas vil holde sig lidt i gang med nogle af de drenge, han har kendt i mange år. Den her mulighed er noget, vi har talt om i mange år.

- Nu opstod den, og det er vi glade for. Vi glæder os til at få Nicklas med på vores hold, siger Martin Skov Hæstrup, der startede Old Boys-holdet.

Bendtner var senest på kontrakt i FC København, og han fik sidst spilletid i opgøret mod FC Midtjylland 10. november sidste år.