Nicklas Bendtner kritiserer Rosenborgs lange opstart

Her nyder han igen at spille fodbold, men i forhold til opstarten på en ny sæson, savner han inspiration fra England.

Det siger den 30-årige angriber i landsholdslejren, hvor Bendtner er samlet med landsholdskollegerne for at møde Panama og Chile i to testkampe.

- Efter min smag har den været lidt for lang. Jeg vil gerne have, at man gør det som i England, hvor man kører intensivt på i en måned, og "bang" så starter sæsonen.

- Vi har haft en måned og tre uger, hvor adrenalinen forsvinder lidt ud af kroppen, og vi har spillet mange venskabskampe, men de har deres måde at gøre tingene på, og sådan er det jo, siger Bendtner.

Rosenborg-angriberen foreslog da også at korte opstarten ned, men den gik ikke.

- Jeg tror ikke, at jeg kan ændre hele deres opstart, som de har holdt fast på i så lang tid, men man kan jo altid komme med nogle forslag.

- Så jeg foreslog, at vi skulle prøve at træne i ti dage over to uger, tage to ugers fri, og så tage en måned, hvor vi kørte intensivt på, men den lykkedes ikke, siger Rosenborg-spilleren.

Det er ellers ikke fordi, sæsonopstarten har kastet en god start af sig i den norske liga, der begyndte 11. marts for Rosenborg.

Efter de to første kampe i Eliteserien har Trondheim-klubben fortsat den første sejr til gode efter et nederlag i første runde og en uafgjort kamp senest.

Ifølge Nicklas Bendtner skyldes resultaterne det norske vintervejr.

- Første kamp kan man afskrive, for når man spiller i snestorm, ved man sgu aldrig, hvad det bliver, og i den anden kamp burde vi have lukket den.

- Efter min mening startede vi for tidligt med at spille. Der har været sne hver dag, siden jeg kom derop (efter vinterpausen, red.), og vi har trænet indendørs på kunststofbaner. Det er jo ikke fodbold efter min mening.

- Nu har vi to ugers pause med landsholdet, og når vi kommer tilbage er banerne og vejret bedre, så jeg er ikke bekymret på nogen måde, siger Bendtner.

På trods af de barske forhold forsikrer den 30-årige angriber da også, at formen er, hvor den skal være.

- Vi har haft over halvanden måneds opstart, så hvis ikke formen er der nu, så ville der være noget galt, siger Bendtner.