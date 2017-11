Nicklas Bendtner bliver sæsonens topscorer i Norge

Men da han i forvejen toppede topscorerlisten, og Stabæks Ohi Omoijuanfo ikke fik scoret to mål, vandt danskeren hæderen som topscorer. Omoijuanfo kom op på 17 scoringer gennem sæsonen.

Det er i denne sæson blevet til yderligere tre scoringer for Rosenborg fra Bendtner i forbindelse med Europa League.

29-årige Nicklas Bendtner kom til Rosenborg i marts fra Nottingham Forest for at få sin karriere på ret køl efter en række ophold i forskellige europæiske klubber.

Han fik hurtigt gang i målscoringen i Norge, og han har udviklet sig til at blive en profil i den norske liga.

Succesen åbnede også for et comeback på landsholdet, hvilket han fik 1. september i år mod Polen efter at have været væk i næsten to år.

Han blev skiftet ind og scorede Danmarks sidste mål mod Irland, da Danmark på udebane sikrede sig VM-billetten med en 5-1-sejr i midten af november.

Det var Bendtners mål nummer 30 for landsholdet og hans første landsholdsmål siden marts 2015.

Rosenborg sikrede sig allerede i begyndelsen af november det norske mesterskab. Det er tredje år i træk, at klubben fra Trondheim bliver norske mestre, og det er klubbens 25. mesterskab.