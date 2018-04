Nicki Pedersen styrter voldsomt i polsk speedway

- Nicki havde et voldsomt styrt i sit sidste heat, og han er ikke i stand til at deltage i omkørslen. Han skulle være okay, men vil blive undersøgt at en læge senere for at sikre, at alt er i orden, skriver klubben.

Her forklares det også, at danskeren efterfølgende klagede over smerter i skulder- og nakkeregionen.

Nicki Pedersen bekræfter på sin egen Facebook-profil, at han senere skal undersøges af en læge for at få klarhed over kroppens tilstand.

Nicki Pedersen kørte 9. april sit første speedwayløb, siden han for 11 måneder siden brækkede en nakkehvirvel under et løb i Holsted.

Efter episoden var Nicki Pedersen fortsatte karriere i speedway uvist længe.

Den tredobbelte verdensmester er eneste faste danske kører i VM-serien i år, efter at Nicki Pedersen fik et wildcard til at deltage.

Grandprixserien begynder 12. maj i Polen.