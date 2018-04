Nicki Pedersen har fået brud i hånden efter slemt styrt

Den danske speedwaykører Nicki Pedersen ser ud til at slippe med et brud i hånden, efter at han søndag aften styrtede voldsomt i et løb for Unia Tarnow i den polske liga.

- Jeg blev kørt på hospitalet for at blive skannet i hovedet og nakken, og det ser ud til, at jeg ikke har noget nyt brud i nakken, den er bare meget øm.

- Men jeg har et brud i min højre hånd i den knogle, der kaldes pisiform, meddeler Nicki Pedersen.

Den danske speedwaykører gjorde tidligere i april comeback, efter at han for et års tid siden brækkede en nakkehvirvel ved et styrt.

Dengang var det tvivlsomt, om han kunne genoptage karrieren, men veteranen endte altså med at køre videre.

Inden sit styrt i søndagens løb havde Nicki Pedersen lavet 13 point i fem starter for Unia Tarnow, men den gode stime fik altså en brat afslutning.

Den tredobbelte verdensmester er eneste faste danske kører i VM-serien i år, efter at han fik et wildcard til at deltage.

Grandprixserien begynder 12. maj i Polen.