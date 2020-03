Nicki Pedersen er testet positiv for coronavirus

Her skriver den 42-årige fynbo, at han dog ikke er så hårdt ramt.

Speedwayveteranen havde været i England og kom hjem 19. marts, hvorefter han begyndte at få symptomer med hoste og hovedpine.

- Jeg begyndte at hoste, og siden fik jeg hovedpine, samtidig med at jeg blev meget træt og fik ondt i kroppen. Efterfølgende havde jeg et døgn med diarré og et par dage med mild feber, fortæller han.

Der gik dog noget tid, før han blev testet, fordi sundhedsmyndighederne indtil for nylig havde en anden teststrategi.

Først mandag blev Nicki Pedersen testet for coronavirus, og tirsdag har Kolding Sygehus bekræftet, at han er smittet.

I mellemtiden har den danske speedwaylegende med tre individuelle VM-titler på CV'et dog fået det bedre.

- Nu har jeg det bedre, og jeg tror, jeg er ovre det værste, forklarer Nicki Pedersen, som ikke har været sammen med sine to børn, mens han har haft symptomer.

Han har til gengæld været sammen med sin samlever og hendes datter, men de er endnu ikke blevet testet for coronavirus.

Nicki Pedersen vandt sit første individuelle VM i 2003, og siden tog han også titlen i 2007 og 2008.

Derudover er det blevet til sølv i 2012 samt bronze i 2006, 2014 og 2015.

Nicki Pedersen kører i denne sæson for Holsted, Grudziadz, Rospiggarna og Sheffield, men ligesom i resten af sportsverdenen ligger også speedway stille lige nu på grund af coronaudbruddet.

Foreløbig er årets første VM-grandprix i Polen blev udsat.