Nicki Bille klar til retssag: Ser frem til afklaring

Retssagen blev udsat til 25. og 26. april, og denne gang er Bille, der er tiltalt for fem forskellige forhold, klar til at møde op i retten.

Det oplyser Billes forsvarsadvokat, Asser Gregersen, onsdag.

- Nicki er klar til i morgen (torsdag, red.). Det er helt klart min fornemmelse, at han er i en bedre tilstand nu, siger Asser Gregersen.

Da Bille i marts fik udsat retssagen, var det fordi, han endnu ikke var kommet sig ovenpå en episode i december, hvor han blev skudt i armen med et haglgevær i sin lejlighed på Sluseholmen i København.

Bille, der senest var på kontrakt i 1. divisionsklubben Lyngby, har tidligere nægtet sig skyldig i alle fem forhold, men om det stadig forholder sig sådan, ønsker forsvarsadvokaten ikke at oplyse onsdag.

- Det vil jeg gerne vente med til i morgen (torsdag, red.), siger Gregersen.

Den 31-årige Nicki Bille er tiltalt for at have truet en person med et luft- og fjedervåben og for at transportere våbnet på uforsvarlig vis.

Derudover går anklagerne på, at Bille har været i besiddelse af cirka et kvart gram kokain, slået en dørmand med knytnæve og truet en sygeplejerske med vold.

Der er afsat halvanden dag til retssagen i stedet for en enkelt som tidligere planlagt. Sagen er berammet fra klokken 10.30 til 15.45 torsdag og fredag fra 09.30 til 12.

Nicki Bille ser frem til at få sagen ud af verden efter den forlængede proces.

- Han glæder sig til, at det er overstået, så han kan lægge det bag sig. 2018 har været et skidt år for ham, så han glæder sig til at kunne kigge frem, fortæller Asser Gregersen.

Nicki Bille har flere domme bag sig. Senest blev han idømt en bøde og 30 dages fængsel i 2018, efter at han i Monaco havde taget kvælertag på en veninde og slået en anden kvinde, der forsøgte at stoppe ham.