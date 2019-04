Nicki Bille er idømt fire måneders fængsel

Bille har erkendt, at han tilbage i oktober i en brandert truede en cyklist med en luftpistol i Larsbjørnsstræde i København. Samtidig har han erkendt at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Angriberen har dog nægtet, at han skulle have slået en dørmand i ansigtet med knyttet hånd. Han har også nægtet, at han under en indlæggelse, hvor han blev behandlet for skudsår, skulle have truet en sygeplejerske.

Ikke desto mindre har retten valgt at dømme ham for de to forhold også.

- Hvorvidt du har mulighed for at bede om at afsone i fodlænke, er noget du skal tale med din forsvarer og Kriminalforsorgen om, siger retsformand Henrik Tornberg i forbindelse med domsafsigelsen.

Efter domsafsigelsen har Bille og hans advokat, Asser Gregersen, trukket sig tilbage for at drøfte, om dommen skal ankes.