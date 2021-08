Nice-tilhænger skal for retten for Dimitri Payet-tumult

En 30-årige mandlig tilhænger af førstnævnte klub anklages nemlig for at rette et spark mod Marseille-spilleren Dimitri Payet, efter at herren trængte ind på banen i slutminutterne af kampen.

Der kommer nu et retligt efterspil af balladen, der udspillede sig under søndagens fodboldkamp mellem Nice og Marseille.

Til nyhedsbureauet AFP fortæller anklageren i sagen, Jean-Philippe Navarre, at manden anklages for ulovlig indtrængen på spillerområde samt "vold mod en samling af mennesker".

- Personen rettede blandt andet et spark mod Dimitri Payet, siger han.

Kampen blev søndag afbrudt, efter at tumultariske scener udspillede sig på græsset hos hjemmeholdet i den sydfranske by.

Tv-billeder viste, at Marseille-spilleren Dimitri Payet efter 74 minutter lå på græsset. Tilsyneladende fordi han blev ramt af en genstand, der blev kastet på banen.

Den tidligere landsholdsspiller blev så rasende, at han rejste sig op og ad to omgange kastede noget tilbage mod tilskuerne.

En gruppe af fansene stormede ned mod reklamebanderne, mens en anden Marseille-spiller sparkede bolden op på tribunen. Flere af fansene endte tilmed inde på banen.

Da gemytterne var blevet dæmpet, var Nice villige til at færdiggøre kampen, men Marseille nægtede at indtage græstæppet igen. Stillingen var på daværende tidspunkt 1-0 til Nice.

Mandag oplyste ligaforeningen LFP, at repræsentanter for de to klubber skulle stille til høring onsdag for at forklare, hvad der skete og blev sagt under episoden.

Samtidig oplyser de lokale myndigheder i Nice, at de har åbnet en undersøgelse af sagen, der nu har ført til retsforfølgelsen af den 30-årige mand.

Han har allerede en historie med politiet, der dog ikke er relateret til sportsbegivenheder.