Kasper Dolberg nåede 11 pletskud og tre assister i 23 ligakampe for Nice, inden coronakrisen afbrød sæsonen. Det var dog nok til at gøre ham til årets spiller i klubben. (Arkivfoto)

Nice-fansene kårer Dolberg til årets spiller

Kasper Dolberg skulle ikke en gang brug en hel sæson på at blive årets spiller i den franske klub Nice.

Frankrigs bedste fodboldrække, Ligue 1, er afsluttet som følge af coronapandemien. Så Nice-angriberen Kasper Dolberg har ikke udsigt til mere kampgræs under fødderne på denne side af sommerferien.

Men den danske angriber nåede alligevel at efterlade et så godt indtryk hos fansene inden coronakrisen, at han fredag er blevet kåret som årets spiller i Nice.

Det er fansene, som stemmer, og Dolberg løb med 39 procent af stemmerne, fremgår det af klubbens hjemmeside.

- Han har haft så stor indflydelse på vigtige tidspunkter i sæsonen, at da det var tid til at stemme, så kunne man næsten ikke komme uden om hans navn, skriver klubben.

Den 22-årige danske landsholdsangriber kom til Nice fra Ajax sidste sommer. Han nåede at bidrage med 11 scoringer i 23 kampe i Frankrigs bedste række, inden sæsonen lukkede ned.

Dolberg og Nice endte på femtepladsen i Ligue 1, hvor storklubben Paris Saint-Germain løb med endnu et mesterskab.

Angriberen har fået masser af spilletid, og han har bevist, at han ved, hvor målet står. I bogstaveligste forstand.

- 78,1 procent af Kaspers afslutninger ramte målet i Ligue 1, hvilket er bedst blandt alle spillere i Europas top-5-ligaer, som har skudt på mål mindst 20 gange, skriver klubben.

Dolberg og Nice har papir på hinanden frem til sommeren 2024.