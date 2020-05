Kasper Dolberg blev topscorer for Nice i 2019/20-sæsonen, der tidligere på ugen blev afblæst før tid på grund af coronapandemien. (Arkivfoto)

Artiklen: Nice-chef: Dolberg skal spille mindst 100 kampe for os

Coronapandemien satte en tidlig stopper for den franske fodboldliga, der tidligere på ugen blev afblæst før tid.

Dermed bliver den danske angriber Kasper Dolberg, der før sæsonen skiftede til Nice fra Ajax Amsterdam, topscorer i den franske klub, hvor han er noteret for 11 mål og 3 assister i 23 ligakampe.

Det gør ham til et varmt emne på spillermarkedet, men danskeren skal ingen steder trods stor interesse fra andre klubber, slår Nice-sportsdirektør Julien Fournier fast i et interview med det franske medie Nice-Matin.

- Det er ikke til debat. Han (Dolberg, red.) har heller ikke noget ønske om at forlade os. Han har det godt i Nice, hvor han er blomstret, siger han.

Nice sluttede sæsonen på femtepladsen, og ifølge sportsdirektøren er klubben ved at etablere sig som en, der kan holde længere på de talentfulde spillere.

- Tidligere har det været vanskeligt at holde på spillere i mere end en sæson. Men i dag forklarer vi drengene, at de mindst skal spille 100 kampe for Nice, så vi kan beholde dem uden bekymring.

- Alle disse ting er også blevet forklaret for ham (Dolberg, red.), da han skrev under med os.

- Med al respekt så er vi ikke længere et springbræt for klubber som Aston Villa eller Fiorentina. Vi vil levere spillere til topklubberne, siger Fournier.

22-årige Dolberg har kontrakt med Nice til 2024.