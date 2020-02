Neymar langer ud efter PSG efter skånekost i ligaen

Det mener PSG-træner Thomas Tuchel, som også fortæller, at Neymars manglende kampform gik ud over holdkammeraten Kylian Mbappes spil.

Neymar udlignede godt nok til 1-1 for PSG på et fornemt oplæg fra Mbappe, men ellers var brasilianeren et stykke fra sit normale topniveau mod Dortmund.

Angriberen mener, at det skyldes, at han ikke har fået lov til at spille mere på det seneste, hvor han har været ribbensskadet.

28-årige Neymar har siddet ude i fire kampe i træk for PSG, men han ville gerne have været på banen.

- Det er svært, når man ikke har spillet i fire kampe i træk, siger Neymar ifølge AFP.

- Uheldigvis var det ikke mit valg, det var klubbens og lægernes valg. De tog beslutningen, som jeg ikke brød mig om, siger han.

Neymar er skuffet over, at klubben har virket bange for at bringe ham i spil.

- Vi har haft en masse diskussioner om det, fordi jeg ønskede at spille. Jeg følte mig godt tilpas, men klubben var bange, og i sidste ende gik det ud over mig, mener Neymar.

Efter nederlaget til Dortmund i den første af to kampe risikerer PSG at ryge ud i den første knockoutrunde for fjerde sæson i træk.

- Det var en hård kamp, men vi er nødt til at gøre, hvad vi kan i returkampen. At spille på hjemmebane er det bedste i verden, vi har 90 minutter til at gøre noget, siger Neymar.

Returkampen spilles i Paris 11. marts.