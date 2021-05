Neymar forlænger kontrakten med PSG til 2025

Neymar har forlænget sin kontrakt med Paris Saint-Germain.

Den franske storklub oplyser på sin hjemmeside, at den 29-årige brasilianer har skrevet under på en aftale, der gælder frem til 2025.

Hans kontrakt stod til at udløbe efter den kommende sæson.

- Sandheden er, at jeg er rigtig glad for at blive her i fire år mere, for at være en del af klubbens projekt, for at være med til at forsøge at vinde titler og opnå den største drøm - nemlig at vinde Champions League, siger Neymar ifølge PSG's hjemmeside.

Fodboldstjernen kom i sommeren 2017 til den franske hovedstad fra FC Barcelona i en opsigtsvækkende handel, der gjorde ham til den klart dyreste spiller nogensinde.

Prisen var 222 millioner euro, hvilket svarer til 1,65 milliarder kroner.

To år senere blev han rygtet tilbage til Catalonien, men handlen blev aldrig til noget. Nu glæder han sig over kontraktforlængelsen.

- For det første handler det om at være glad. Glæden ved at være en del af truppen, af Paris Saint-Germain og klubben.

- Og selvfølgelig det bånd, jeg har til klubben, til spillerne i truppen og til en rigtig god træner, der helt klart vil hjælpe os til at opnå endnu mere. Den slags får dig til at tro endnu mere på projektet, siger Neymar.

Neymar har i alt spillet 112 kampe for pariserne og scoret 85 mål. I denne sæson er det blevet til 15 fuldtræffere fra brasilianeren på tværs af alle turneringer.

Han har været en af profilerne på det hold, der har vundet tre franske mesterskaber de seneste tre år og adskillige andre trofæer i Frankrig.

Den helt store Champions League-triumf mangler han dog stadig som PSG-spiller, og i fjor var det tæt på med en finaleplads.

Tidligere på ugen blev PSG slået ud af den prestigefyldte turnering, da det blev til et samlet nederlag på 1-4 til Manchester City i semifinalen.