Neymar får betryggende nyt efter skanning af ankel

Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser Paris Saint-Germain, at undersøgelsen peger i retning af en forstuvning i venstre ankel. PSG kalder prognosen betryggende.

Neymar tog sig til anklen og var i store smerter, da han i overtiden blev nedlagt af Lyons Thiago Mendes, der fik rødt kort for forseelsen.

Efterfølgende skrev den britiske avis The Mirror, at Neymar kunne have fået et brud i foden.

PSG tabte søndagens hjemmekamp til Lyon med 0-1 og er blot nummer tre i den franske liga efter 14 spillerunder - et point efter Lille og Lyon.

PSG er også fortsat med i Champions League, og her venter i ottendedelsfinalen mægtige FC Barcelona. Det blev en kendsgerning ved mandagens lodtrækning.