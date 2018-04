Neymar er tidligst tilbage 17. maj

Det er to dage inden den sidste ligakamp i sæsonen for Paris Saint-Germain.

Neymar blev opereret i sin højre fod og ankel af en læge for det brasilianske fodboldlandshold i begyndelsen af marts.

I sidste uge blev han affotograferet, mens han stadig benyttede sig af krykker. Ved den lejlighed manede han medierygter om et snarligt comeback til jorden.

Selv om Neymar ikke skulle nå at komme på banen for Paris Saint-Germain i sæsonens afslutning, anses han for et sikkert kort i Brasiliens VM-trup.

- Jeg håber ikke, at jeg skal se VM på tv. Jeg er sikker på, at jeg nok skal få tilstrækkelig med tid til at forberede mig.

- Jeg vil komme tilbage stærkere end nogensinde, siger Neymar.

De femdobbelte verdensmestre spiller første kamp ved VM 17. juni mod Schweiz.