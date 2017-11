Neymar: Respekten for Brasilien er tilbage

Det var ikke desto mindre, hvad der skete for tre år siden, da det brasilianske landshold i et spektakulært sammenbrud først tabte 1-7 til Tyskland i semifinalen og dernæst 0-3 til Holland i kampen om tredjepladsen.

Før VM i 2014 i Brasilien ville det have været helt uhørt at tale om, at Brasiliens fodboldlandshold kunne tabe to VM-kampe i træk med samlet 1-10.

Brasiliens største stjerne, Neymar, måtte dengang se begge kampe fra sidelinjen, fordi han blev skadet i 2-1-sejren over Colombia i kvartfinalen.

Tre år senere står de femfoldige verdensmestre og kan se frem mod landets 21. VM-slutrunde i Rusland næste år, og meget er sket på tre år.

Brasilien vandt VM-kvalifikationen i Sydamerika suverænt, og Neymar fornemmer, at den store fodboldnation igen er frygtet.

- Respekten for holdet er anderledes, end den var for tre år siden efter VM, siger han til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

- Folk ser anderledes på os. Det Brasilien, som alle respekterer og beundrer, er tilbage; et hold, der nyder at spille god fodbold. Og det gør os glade.

- Humøret hos vores fans og i vores land har ændret sig. Alle har selvtillid og ser frem til VM, siger Neymar.

Paris Saint-Germain-stjernen husker med ubehag tilbage på de dage for tre år siden, hvor han først blev skadet i VM-kvartfinalen og dernæst måtte se på, mens holdkammeraterne led store nederlag på hjemmebane.

- Det var en virkelig dårlig uge for mig. Jeg græd meget og spurgte mig selv, hvad der var sket.

- Men med tiden finder man ud af, at alt, der sker i livet, gør en stærkere. Også selv om det ikke er noget, man ønsker, på det givne tidspunkt.

- Det hjælper en til at lære og forberede sig bedre i fremtiden. Jeg tror, at det kommende VM bliver meget stort for Brasilien. Jeg vil selv gøre alt for at vinde titlen, siger Neymar.

Det brasilianske hold vandt VM-kvalifikationen i Sydamerika med 41 point for 18 kampe, ti point flere end Uruguay på andenpladsen.

Brasilien er det eneste land, der har deltaget ved samtlige 20 VM-slutrunder, siden VM blev spillet første gang i 1930.

Brasilien vandt VM i 1958, 1962, 1970, 1994 og 2002 og er dermed den mest vindende nation i VM-historien.

Fredag bliver der trukket lod til VM i Rusland.