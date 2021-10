Neymar: Jeg tror VM i 2022 bliver mit sidste

Når bolden i slutningen af 2022 ruller i Qatar til VM, kan det være sidste gang, fodboldfans verden over ser Neymar i aktion for Brasiliens landshold på den helt store scene.

- Jeg tror, det bliver mit sidste VM.

- Jeg kommer til at spille det (VM i Qatar, red.), som om det er den sidste, fordi jeg ved ikke, om jeg stadig har den mentale styrke til at klare mere fodbold, siger Neymar i dokumenteran ifølge nyhedsbureauet AFP.

Paris Saint-Germain-angriberen er den næstmest scorende spiller for Brasilien nogensinde. Kun legendariske Pelé har lavet flere mål. 69 scoringer er det blevet til i 114 landskampe for 29-årige Neymar, der fik sin debut for nationalmandskabet i 2010.

Den helt store triumf på landsholdet - en VM-titel - er det endnu ikke blevet til for Neymar, men det vil han gøre sit for at ændre på i Qatar.

- Jeg vil gøre alt for at komme til VM i 2022 i fantastisk form og vinde for mit land, så jeg kan opfylde den store drøm, jeg har haft, siden jeg var lille, siger Neymar.

Brasilien er godt på vej mod at indløse en billet til VM i Qatar. Med otte kampe tilbage i kvalifikationen fører brasilianerne den sydamerikanske gruppe efter ni sejre i ti kampe.

Top-4 kvalificerer sig direkte, og Brasilien har 13 point ned til femtepladsen, som skal i playoffkampe om at komme med.