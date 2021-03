Newzealandsk teenager overrasker i alpin sæsonafslutning

Her var den 19-årige newzealænder sammenlagt den hurtigste efter de to storslalomgennemløb i schweiziske Lenzerheide.

Hun vandt med en margin på 0,28 sekunder ned til den amerikanske skistjerne Mikaela Shiffrin, som ellers førte efter det første gennemløb.

Sejren pynter gevaldigt for Alice Robinson, der i denne sæson har haft svært ved at leve op til de forventninger, der blev lagt på hende, efter at hun i sidste sæson uventet stemplede ind med World Cup-sejre. Det var hendes blot anden tur på podiet i denne sæson.

Hun var bare 17 år, da hun i oktober 2019 vandt sæsonåbneren foran en højst overrasket og anerkendende verdenselite.

Samlet står hun noteret for tre World Cup-sejre i karrieren, og alle tre sejre er hentet i storslalom. Hun er også tidligere ungdomsverdensmester i disciplinen.

Med søndagens sejr avancerer hun til en 19.-plads i sæsonens samlede World Cup. Den er vundet af slovakken Petra Vlhová, der søndag sluttede sæsonen af med en beskeden 11.-plads.