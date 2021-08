Newzealandsk forbund overvejer kælenavnet All Whites

Det debatteres for øjeblikket i New Zealand, hvor nationens mandlige fodboldlandshold siden 1982 har haft kælenavnet, der refererer til holdets primære spilledragt, der består af en hvid trøje, hvide shorts og hvide strømper.

Er "All Whites" et upassende kælenavn til et fodboldlandshold?

Det Newzealandske Forbund (NZF) vil ikke direkte bekræfte, at navnet muligvis bliver skrottet, men man mere end antyder, at der kan komme ændringer.

- Vi er i en proces med spillets interessenter såvel som personer uden for sporten, hvor vi kigger på alle områder i organisationen for at sikre, at de er egnet til brug i 2021 og fremadrettet, skriver NZF ifølge Reuters og fortsætter:

- Det er for tidligt i processen til at snakke om udfaldet, men det er et vigtigt stykke arbejde, da vi stræber efter at være den mest inkluderende sport i Aotearoa (det maoriske navn for New Zealand, red.).

Den tidligere landsholdsprofil Ryan Nelsen er tilhænger af at skrotte navnet.

- Selv hvis det kun gør en lille minoritet utilfreds, er det nok for mig til at ændre det, siger Nelsen til Radio New Zealand.

Den respekterede sportskommentator Jason Pine er uenig med Nelsen og henviser til et kendt amerikansk baseballhold i sin argumentation.

- All Whites er et kælenavn, som fansene har givet holdet, og det er udelukkende baseret på spilletøjet.

- Der er ligesom Boston Red Sox. De spiller i røde sokker. All Whites har hvide trøjer. Længere er den ikke, siger Pine.

I USA har baseballholdet Cleveland Indians for nylig annonceret, at det ændrer navn til Cleveland Guardians efter 2021-sæsonen. NFL-holdet Washington Redskins har tidligere droppet både sit kælenavn og sit logo med et indianerhoved.

I New Zealand er der tradition for, at nationens landshold bærer forskellige kælenavne. Det meget populære rugbylandshold for mænd spiller primært i helt sorte dragter og bærer kælenavnet "All Blacks".

"Tall Blacks" er mændenes basketballhold, og i det hele taget optræder de fleste af nationens landshold i helt sorte dragter og bærer kælenavn derefter.

Det var dog tidligere ikke en mulighed for fodboldlandsholdet, da Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) havde reserveret farven til dommerne.