New Zealand lægger underlag til alternativ tennisgenstart

Otte hold a tre herrespillere og 112 kampe på tre uger. Det er ingredienserne til de hungrende tennisfans, når New Zealand Tennis fra 3. juni blænder op for professionel, tv-transmitteret tennis uden tilskuere.

Turneringen hedder Premier League. Det bliver den første større turnering med professionelle spillere, siden det meste af verden lukkede ned som følge af coronapandemien.

Mandag var tredje dag på stribe, der ikke blev registreret nye tilfælde af coronasmitte i New Zealand. Landet har kun registreret 21 dødsfald som følge af virusset.

- New Zealand Premier League tilbyder mulighed for, at vores bedste, hjemlige spillere kan få et konkurrencemiljø på hjemlig grund, så de er klar til at vende tilbage, når turneringerne kommer i gang igen, siger Christophe Lambert, direktør i New Zealand Tennis.

De 24 spillere bliver en blanding af landets bedste spillere og største talenter. Blandt andre er britiske Cameron Norrie, som på ungdomsniveau repræsenterede New Zealand, meldt klar som turneringens nok største navn. Han er nummer 77 på verdensranglisten.

Coronavirusset har fremprovokeret lukkede grænser mange steder for at stoppe spredningen af virusset.

Det har ramt tennissporten hårdt, fordi det er en international sport, hvor turneringerne samler folk fra hele verden - spillere såvel som fans.

Grand slam-turneringen French Open er blevet rykket til senere på året, mens arrangørerne af septembers US Open overvejer at flytte turneringen væk fra New York, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Derudover er sommerens Wimbledon blevet aflyst.

ATP Tour, som er herrernes øverste tennistour, regner ikke med at afvikle turneringer før tidligst til august. Damernes WTA Tour håber at kunne genstarte i Palermo 20. juli.