New York Giants fyrer træneren efter elendig sæson

Mandag morgen blev han ifølge nyhedsbureauet AP fyret som træner, efter at søndagen bød på endnu et nederlag, denne gang 17-24 til Oakland Raiders.

Ben McAdoo er færdig som træner for NFL-klubben New York Giants.

Klubben har ikke officielt annonceret fyringen, men en kilde i klubben har afsløret dette til AP.

Også general manager Jerry Reese er blevet fyret efter den pauvre sæsonstart.

Giants har i sæsonens 12 kampe tabt 10 gange, og det blev altså for meget for ledelsen.

Det hjalp heller ikke på Ben McAdoos popularitet, at han i sidste uge valgte at bænke stjernespilleren Eli Manning forud for kampen mod Oakland.

Siden november 2004 havde Manning ellers startet inde for Giants i alle kampe i den regulære sæson i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Fyringen sker mindre end et år efter, at McAdoo førte Giants frem til playoffs for første gang siden 2011.

40-årige McAdoo blev cheftræner for Giants i 2016 og kan se tilbage på en periode som træner med 13 sejre og 16 nederlag.

Det er første gang siden 1976, at Giants fyrer træneren i mid-season.