Nervøse nordmænd lægger OL-skæbnen i andres hænder

Norge har domineret international kvindehåndbold i flere årtier, men de stærke nordmænd risikerer at gå glip af OL til sommer.

Godt nok vandt nordmændene 29-24 over Rumænien i den olympiske kvalifikationsturnering lørdag aften. Men sejren kan vise sig at være et mål for lille, når regnskabet skal gøres op.