Nervøs Clara Tauson hyggede sig til sejr

I sit vinderinterview efter kampen fortæller Clara Tauson, at hun fra start til slut bare prøvede at nyde at spille på det højere turneringsniveau.

- Jeg gik bare ud for at have det sjovt på banen, og det har jeg gjort hele ugen, og det har hjulpet mig til en vinde titlen, siger Clara Tauson.

Hun måtte ligesom sin modstander gennem kvalifikation for at komme ind i hovedturneringen i Lyon, men derfra så danskeren sig aldrig tilbage og vandt alle syv kampe uden at afgive et eneste sæt.

Med finalesejren når det danske stortalent samtidig op på at have vundet 12 kampe i træk: Først fem frem til finalesejr i ITF - turneringen i Alterkirchen og derefter de syv i Lyon fra kvalifikation til finale.

- Jeg har spillet en række meget gode kampe, særligt i denne uge. Også søndag spillede jeg en solid kamp, selv om jeg var meget nervøs, fordi det var min første WTA - finale, siger Clara Tauson.

Hun tabte sit første serveparti i kampen og servede i første sæt under niveau. Alligevel vandt hun sættet 6-4.

Da serven sad i andet sæt, var der tale om envejstrafik, og danskeren stormede på 5-0 med Golubic som passager.

Schweizeren åbnede da også sit interview efter kampen med at konstatere, at danskeren bare var for stærk, efter at kampen var startet mere lige.

Som afslutning på sit eget interview takkede Clara Tauson de franske arrangører for at afvikle turneringen på trods af coronakrisen og for at tage sig godt af hende undervejs.

- Jeg har virkelig nydt det. Det er ikke hver dag, man får lov at spille i den slags turneringer, så det har været rart, at folk har hjulpet mig så meget.

- Og jeg vil også gerne takke min træner rigtig meget, siger Clara Tauson.

Hendes træner er Olivier Jeunehomme, der også under finalen kunne forholde sig helt roligt på sidelinjen og nyde sin elevs opvisning.

Med sejren følger en præmiecheck på omkring 175.000 kroner, og triumfen vil ifølge WTA sikre danskeren en plads i top-100 på verdensranglisten.

I en sådan position vil hun være sikret direkte kvalifikationen til grand slam-turneringerne.