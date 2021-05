Nedturen fortsætter for Sverige ved ishockey-VM

Sverige indkasserede sit andet nederlag ved VM, da Hviderusland blev for stor en mundfuld. Hviderusserne vandt kampen 1-0.

Lørdag gjorde Danmark livet surt for det svenske ishockeylandshold, og søndag fortsatte nedturen for de blågule.

Det betyder, at Sverige stadig er uden point i gruppe A, hvor fire ud af otte hold går videre til kvartfinalen.

Her ligger Rusland og Slovakiet i øjeblikket i front med seks point for to kampe, mens Schweiz og Danmark, der møder hinanden senere søndag, ligger nummer tre og fire.

Kampens eneste scoring i Sveriges nederlag søndag faldt 33 sekunder inde i tredje periode, da German Nesterov sendte pucken i mål.

Sverige har vundet VM 11 gange - senest i 2018, da mesterskabet blev afholdt i Danmark.