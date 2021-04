Nedrykningsdrama venter i håndboldligaens sidste runde

Kun ét point adskiller inden runden Lemvig-Thyborøn fra TMS Ringsted, og de to hold kæmper om overlevelse i landets bedste række, hvor det dårligste hold efter grundspillet rykker direkte ned.

Der kommer til at udspille sig et sandt drama i den nederste del af tabellen i herrernes håndboldliga, når der søndag tages hul på sidste spillerunde i grundspillet.

Vestjyderne har inden kampen de bedste kort på hånden og kan tåle at tabe, hvis Ringsted også taber, men alt bliver sat ind på en sejr, siger direktør i Lemvig-Thyborøn Flemming Nielsen.

- Der er en masse på spil. Der er en verden til forskel på at spille i 1. division og spille i ligaen, og vi har et setup, der hedder liga, og det har vi også sat op efter i næste sæson, så der er en stor forskel på alle måder for os, siger han.

Havde det ikke været for en skrivebordsafgørelse, hvor Bjerringbro-Silkeborg blev taberdømt i tre kampe - blandt andet mod Ringsted - så ville Lemvig-Thyborøn allerede have sikret sig overlevelse.

Det ærgrer derfor direktøren i den vestjyske klub, at der alligevel skal være spænding til det sidste.

- Det er ærgerligt, at den fejl, som Bjerringbro har lavet, går ud over os. Men det er nu sådan, det er, og det kan vi ikke lave om på.

- Vi er heldigvis i en situation, hvor vi selv kan afgøre tingene, og det håber jeg virkelig, at vi gør, så den sag ikke får nogen sportslig indvirkning, siger Flemming Nielsen.

Lemvig-Thyborøn skal på besøg i Kolding, hvor KIF Kolding til gengæld har haft glæde af pointstraffen til BSH. Koldingenserne har nemlig fået tildelt to ekstra point og er dermed sikker på en plads i slutspillet inden sidste spillerunde.

Ringsted skal møde Ribe-Esbjerg i sidste spillerunde, og trods den ekstra chance, klubben har fået for overlevelse, er den sjællandske klub så småt begyndt at forberede sig på nedrykning.

- Vi vil rigtig gerne spille i ligaen, men vi må også bare konstatere, at vi ikke i de seneste år har formået at bide os fast, siger Henrik Dudek, der er bestyrelsesformand i TMS Ringsted

- Vi har sat et godt hold både på og uden for banen til næste sæson, og skulle vi rykke ned, så er ambitionen at rykke tilbage igen med det samme.

Klubben har ansat den tidligere håndboldprofil Ian Marko Fog som ny administrerende direktør fra 1. juli i år. Derudover har man netop forlænget kontrakten med cheftræner Christian Dalmose, så den løber til sommeren 2024.

Det har ifølge Henrik Dudek ikke indflydelse på aftalerne med de to - samt klubbens andre ansatte og spillere - om det hedder liga eller 1. division i næste sæson.

Han understreger dog, at alt selvfølgelig bliver sat ind på at snuppe endnu en sæson i den bedste række.

Alle kampene i sidste spillerunde begynder søndag klokken 15.30.