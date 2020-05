Landets to bedste rækker på både herre- og damesiden blev indstillet på grund af coronakrisen. Sæsonen blev efterfølgende afblæst, og mestre samt op- og nedrykkere er blevet fundet ved skrivebordet. Tre af nedrykkerne er dog utilfredse med, at de har mistet chancen for at kæmpe sig til redning. Derfor er sagen nu endt hos appelinstansen under Danmarks Idrætsforbund. (Arkivfoto).

Nedrykningsdrama fortsætter uden for banen

Nordsjælland Håndbold, EH Aalborg og Odder Håndbold kæmper videre for at undgå en skrivebordsnedrykning.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her