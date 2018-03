Nedrykkerne kæmper for at undgå at sidde fast

Nedrykning koster mange penge, og for en nedrykker tæller intet andet end hurtig oprykning, så man ikke skal tilpasse klubben for meget til en tilværelse i den næstbedste række.

Det mener Jesper Larsen, der er sportschef i Viborg.

- Man siger normalt, at en nedrykning fra Superligaen koster omkring 15 millioner kroner, så der er voldsomt stor forskel. Det er også derfor, at man efter et år bliver nødt til at tilpasse økonomien markant.

- Så man skal jo helst op i første forsøg, og hvis man ikke gør det, må man tilpasse sig endnu mere, og det er bestemt ikke det, vi ønsker, siger Jesper Larsen.

Steffen Højer, cheftræner i Viborg FF, er enig i, at klubben skal rykke op, men han påpeger samtidig, at en nedrykning til tider er forventelig for en klub som Viborg.

- Vi ser os selv som en superligaklub, men også som en klub, der indimellem må tage turen ned i 1. division, og der er det jo så utroligt vigtigt, at vi kommer tilbage i Superligaen hurtigst muligt, siger han.

Nedrykningen har betydet meget for både økonomi og spillertrup i Esbjerg.

- Da vi rykkede ned, måtte vi sælge en masse dyre spillere, og det var naturligvis ikke en god situation, som vi skal forsøge at undgå fremover, siger John Lammers, cheftræner i Esbjerg.

Steffen Højer mener, at Vejle, der indtager førstepladsen i 1. division, er et godt eksempel på, at man som klub kan risikere at hænge fast i 1. division.

- Skræmmeeksemplet er jo dem, der ligger nummer et nu, Vejle, som har taget en lang tur i 1. division og har været dernede i alt for mange år, i forhold til hvor stor en klub den har været tidligere, siger han.

Vejle er i gang med klubbens niende sæson i træk i 1. division.

At rykke op i første forsøg bliver dog ikke let for hverken Esbjerg eller Viborg, der begge ligger uden for top-3.

Det er de tre øverste pladser, der giver mulighed for superligafodbold i næste sæson.

Førstepladsen giver direkte adgang til Superligaen, mens nummer to og tre skal spille playoffkampe mod nummer 12 og 13 fra Superligaens nedrykningsspil.

Hvis der skal være superligakampe på menuen i næste sæson, så skal forsvaret forbedres i forhold til efteråret.

- Vi lukkede for mange dumme mål ind i forsvaret, og det kan være, at vi skal ændre på vores spillestil, så vi får styr på det, siger John Lammers.

Forsvarsspillet skal også forbedres i Viborg, hvis klubben skal nå op på en af playoffpladserne.

- Defensivt skal det blive langt bedre. Vi er et hold, der scorer mange mål, men i den anden ende har vi simpelthen lukket for mange mål ind, og det skal ændre sig, siger Steffen Højer.