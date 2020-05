Nederlag sender Ingvartsen og Union nærmere bundsumpen

Union Berlin er tilsyneladende ved at miste pusten og kan gå nogle nervøse uger i møde i den tyske Bundesliga.

Holdet kan efterhånden skimte nedrykningsstregen, som man troede, Union havde lagt afgørende afstand til med et overraskende godt efterår.

Med fem kampe tilbage har Union fire point ned til Düsseldorf, der er tredjesidst og lige nu står til at skulle spille playoffkampe om overlevelse.

Nederlaget til Mönchengladbach var forventet, og det viste sig hurtigt, at der ikke var meget at stille op for gæsterne fra hovedstaden.

Florian Neuhaus fik for let spil, da han efter 17 minutter driblede på tværs af feltet og bragte hjemmeholdet foran 1-0.

Og opdækningen var helt fraværende, da franske Marcus Thuram kort før pausen fra få meters afstand headede en tværaflevering fra sin landsmand og angrebsmakker Alassane Plea i nettet til 2-0.

Marcus Ingvartsen havde en kropsdel med i Union Berlins reducering fem minutter inde i anden halvleg.

Den tidligere superligatopscorer forsøgte at heade til bolden, men ramte den i stedet med noget, der kunne ligne en blanding af armen og hoften. Den røg på tværs til angriberen Sebastian Andersson, som let kunne score.

Det blev dog gæsternes eneste grund til jubel.

Kort efter lavede Thuram endnu et let mål på endnu en aflevering fra Alassane Plea. Og Plea sørgede selv for kampens sidste scoring ni minutter før tid.

Mönchengladbach er dermed tilbage på den tredjeplads, som holdet midlertidigt havde afgivet til Leverkusen, der fredag besejrede Freiburg.