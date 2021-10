Nations League presser storklubber i Europa

Det er anden gang, at turneringen afholdes, efter at den i 2018 blev introduceret som erstatning for landsholdssæsonens mange venskabskampe.

Med indførslen skulle det være slut med betydningsløse træningskampe, og med præmiesummer, slutrundebilletter og nyfunden prestige på spil kom der pludselig en anden bevågenhed omkring landsholdsfodbold uden for slutrunderne.

For mange fodboldfans har turneringen været en kærkommen overraskelse, men for storklubberne er det en anden sag.

Med forøgelsen af betydningsfulde kampe har klubbernes nøglespillere aldrig spillet så mange kampe som nu. Det slider på profilerne og øger risikoen for skader.

Som en lille sidenote har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) siden maj advokeret for at afholde VM hvert andet år i stedet for hvert fjerde.

En af dem, der oplever problemerne på tæt hold, er Jens Bangsbo, som er assistenttræner for den italienske fodboldklub Atalanta og centerleder på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.

- Udfordringen er, at spillerne kommer til at spille endnu flere vigtige kampe, siger Jens Bangsbo.

Han pointerer, at Atalanta råder over spillere, der har spillet syv kampe på lidt over tre uger op til semifinalen i Nations League.

- Jo flere af de her kampe, som landstrænerne opfatter som betydningsfulde, jo større bliver belastningen, siger han.

Fodboldekspert på TV2 Sport Mads Junker er enig i, at det nye format kan være omkostningsfuldt for de større klubber. Det overskygger dog ikke de positive sider, mener han.

- Nations League har været en kæmpe succes. Det har været en af de bedste idéer og udviklinger for landsholdsfodbolden i mange år. Jeg er meget positiv, for det har givet et konkurrenceelement i forhold til VM- og EM-billetter.

- Desuden slipper man for de ligegyldige træningskampe, som stjæler utroligt mange kræfter fra spillerne og er ligegyldige for fansene.

- Men jeg kan sagtens se, at der er en bagside af medaljen for de klubber, som skal afstå vigtige spillere, fordi der er flere relevante kampe, siger han.

Jens Bangsbo er med på, at Nations League rummer mange fordele, men mener ikke, at klubberne bliver kompenseret nok for brugen af de dyre, løntunge spillere.

I Atalanta har 16 af 26 spillere en estimeret markedsværdi på over 100 millioner kroner ifølge Transfermarkt. Dyrest er den tyske og lige nu skadede wingback Robin Gosens med en estimeret markedsværdi på 260 millioner kroner.

Danske Joakim Mæhle spiller også i Atalanta og vurderes til en værdi i omegnen af 140 millioner kroner.

- Der er jo det skisma, at klubberne betaler lønnen, mens landsholdene er dem, der bruger spillerne. Jeg ved godt, at klubberne får kompensation, men det er jo ikke noget, der svarer til de udgifter, man har på spillerne, og den risiko, de har for at blive skadet, når de spiller for landsholdet, siger Jens Bangsbo.

Han mindes sin tid som assistenttræner i Juventus, hvor man kunne forhandle om brugen af spillere i venskabskampe.

- I min tid i Juventus snakkede vi altid med landstræneren inden kampene for at snakke om, hvilke spillere der skulle udtages, og hvilke spillere landstræneren kunne undvære.

- Der er ingen tvivl om, at klubberne ikke billiger, at landsholdene spiller flere betydende kampe, siger han.

Semifinalerne i Nations League spilles onsdag og torsdag klokken 20.45.

Italien og Spanien spiller onsdag, mens Belgien og Frankrig spiller torsdag. Søndag spilles der finale og bronzekamp.

I 2019 vandt Portugal den første og hidtil eneste finale i Nations League med 1-0 over Holland.