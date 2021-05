Napoli vinder og sender Juventus ud af top-4

Det står klart, efter at Napoli søndag eftermiddag slog Fiorentina med 2-0 i Firenze.

Juventus er igen uden for den eftertragtede top-4 i Serie A, der giver adgang til Champions League i den kommende sæson.

Dermed rykker Napoli tilbage i top-4, som Juventus ellers sendte holdet ud af lørdag, da den seneste sæsons mester vandt over de nykårede mestre fra Inter.

Nu er Juventus igen på hælene og er tvunget til sejr i sidste spillerunde, mens holdet skal håbe på pointtab til Napoli.

Napoli derimod kravler med sejren op på tredjepladsen med et point ned til AC Milan og Juventus. Milan skal dog i kamp senere søndag, hvor holdet kan overhale Napoli igen.

Napolis sejr kom i hus med to mål i anden halvleg.

Først fik holdet tilkæmpet sig et straffespark. Det brændte Lorenzo Insigne, men returen landede for fødderne af angriberen, der derefter let kunne sende den i mål.

Ti minutter senere fordoblede Napoli føringen. Piotr Zielinski blev spillet fri, og fra kanten af feltet hamrede han et skud afsted. Det blev rettet af og endte i netmaskerne.