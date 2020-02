Napoli-træner inden CL-brag: Messi er større end Maradona

Det siger Napolis cheftræner, Gennaro Gattuso, da han bliver bedt om at sammenligne Messi med den tidligere Napoli-profil Diego Maradona inden Champions League-ottendedelsfinalen mod FC Barcelona tirsdag aften.

- Han (Messi, red.) er den bedste og et forbillede for alle. Han siger aldrig noget upassende. Han gør ting, der kun eksisterer på Playstation, umulige ting.

- I dag ser jeg Messi gøre ting, som Maradona gjorde, siger træneren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Napolis anfører, Lorenzo Insigne, er dog ikke helt klar til at sætte Barcelona-stjernen over Maradona, der i sin aktive karriere blandt andet repræsenterede både Barcelona og Napoli og i 1986 var med til at vinde VM med Argentina.

- Messi er den bedste i verden i dag, men for os i Napoli er Maradona alt, og jeg vil ikke sammenligne de to. Maradona er hellig, siger han.

Både Gattuso og Insigne er dog enige om, at selv om der skal være et stort fokus på Messi i tirsdagens kamp, så må han heller ikke få alt opmærksomheden.

- Vi skal passe på hele holdet, for det er ikke bare Messi, der kan noget, siger Gattuso.

Messi varmede op til Champions League-kampen ved at score fire mål i Barcelonas 5-0-sejr over Eibar lørdag.

Det er første gang, at Napoli når playoffkampene i Champions League, siden holdet tabte ottendedelsfinalen til Real Madrid i 2017. Barcelona kæmper for at opnå sin 13. kvartfinale i træk i turneringen.

Kampen fløjtes i gang i den syditalienske by klokken 21.