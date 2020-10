Napoli tildelt nederlag og pointstraf for corona-udeblivelse

Napoli bliver fratrukket et point og taberdømt med 0-3, efter at syditalienerne i forrige weekend blev væk fra en udekamp mod Juventus i den bedste italienske fodboldrække.

Serie A nægtede dog imidlertid at anerkende beslutningen og holdt fast i, at kampen skulle spilles som planlagt.

Ligaen henviste til, at der forud for sæsonen var udarbejdet tydelige protokoller for eventuelle udsættelser.

Derfor mødte Juventus-spillerne troligt op til hjemmekampen i Torino, men gæsterne fra Napoli var ikke til at få øje på.

Dagen efter skrev sportsavisen Gazzetta dello Sport, at Napoli var parat til at gå rettens vej i tilfælde af et skrivebordsnederlag. Det er nu en realitet - og så er klubben ovenikøbet blevet fratrukket et point.

Napoli havde før udekampen i Torino vundet holdets to første kampe og havde dermed maksimumpoint efter to spillerunder. Skrivebordsnederlaget og pointstraffen betyder, at Napoli nu har fem point for tre kampe.

De regerende mestre fra Juventus har syv point. Rækken toppes af Atalanta og AC Milan med hver ni point.