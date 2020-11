Napoli taber appelsag efter udeblivelse mod Juventus

Napoli har tabt en appelsag, efter at klubben i oktober blev taberdømt og idømt pointstraf for ikke at møde op til et opgør mod Juventus.

Napoli valgte at udeblive fra udebanekampen i Serie A i Torino 4. oktober. Forinden havde det syditalienske mandskab af lokale myndigheder fået besked på ikke at forlade regionen for at undgå spredning af coronavirus.

To Napoli-spillere, Elif Elmas og Piotr Zielinski, var forud for opgøret blevet testet positive for coronavirus.

Alligevel mener Det Italienske Fodboldforbund, at beslutningen om ikke at dukke op til kampen var "et frivilligt valg". Det lyder desuden, at holdet ikke gjorde nok for at respektere coronaprotokollerne.

Forbundet tilføjer, at det vurderer, at der ikke var tale om "force majeure".

Napoli bad i oktober om en udskydelse af kampen. Det blev dog nægtet af Juventus, der forberedte sig på vanlig vis til opgøret.

45 minutter før kampstart blev opgøret aflyst.

Napoli blev taberdømt 0-3 og derudover tildelt en pointstraf på ét point.

Italiens bedste fodboldrække følger regler udstukket af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), der foreskriver, at en kamp kan finde sted, så længe et hold har 13 raske spillere - herunder mindst én målmand.

Det Italienske Fodboldforbund har tirsdag også fastholdt en straf mod Roma, der blev taberdømt 0-3 i holdets første sæsonkamp mod Verona. Det skete, fordi hovedstadsklubben benyttede sig af en uregistreret spiller.