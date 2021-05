Napoli sejrer og sender Juventus længere fra CL-plads

Top-4, der giver afgang til Champions League i den kommende sæson, er langt fra afgjort, men tirsdag tog Napoli et stort skridt mod at sikre sig en plads i det fine selskab.

Selv om det italienske mesterskab allerede er afgjort med Inter som vinder, er der stadig en masse at spille om i Serie A.

Holdet vandt hjemme med hele 5-1 over Udinese.

Med sejren spillede Napoli sig op på andenpladsen i tabellen, men har dog spillet en kamp mere end førerholdet, Inter, og de nærmeste konkurrenter fra Atalanta, AC Milan og Juventus.

Napoli har 73 point, mens både Atalanta og AC Milan har 72 point. Juventus er lige uden for top-4 med 69 point.

Både Juventus, Atalanta og AC Milan har tre kampe tilbage i sæsonen.

Jens Stryger Larsen spillede hele kampen for Udinese. Han kunne se Piotr Zielinski åbne målfesten for Napoli efter 28 minutter, inden Fabian Ruiz bare tre minutter senere fordoblede føringen for hjemmeholdet.

Kort før pause reducerede Stefano Okaka for Udinese, men i anden halvleg lukkede Hirving Lozano, Giovanni Di Lorenzo og Lorenzo Insigne ballet med tre mål for Napoli.