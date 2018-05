Napoli sætter Juventus-fest på standby med uafgjort

Søndag havde klubben sikret sig titlen uden at spille, hvis Napoli havde tabt hjemme til Torino, men Napoli fik et enkelt point, og dermed må Juventus udsætte den store mesterskabsfest lidt endnu.

Det syvende italienske mesterskab på stribe ligner dog en formsag for Juventus, som med to runder igen har seks point ned til forfølgeren fra Syditalien, og Juventus har en markant bedre målscore.

Juventus topper med 91 point efter 3-1-sejren over Bologna lørdag, mens Napoli har 85 point.

Missionen ser dog helt umulig ud for Napoli i de to sidste runder, da Juventus har en målscore, der er er 16 mål bedre.

Napoli kom ellers bedst i gang i søndagens kamp, og efter 25 minutter koksede det i Torinos forsvar med et boldtab.

Det opfattede Dries Mertens hurtigt, da han kom løbende bagfra, og dermed var det ingen sag at sparke bolden i mål til 1-0.

Føringen holdt halvlegen ud, men efter 55 minutter gik det galt for Napoli, da Daniele Baselli udlignede til 1-1.

Napoli kom tilbage, og med knap 20 minutter igen af opgøret leverede Marek Hamsík en sand perle, da han uden for feltet bragede bolden i mål til 2-1.

Napoli kunne dog ikke holde føringen, og syv minutter før tid slog Torino til endnu en gang og sikrede det ene point.

Adem Ljajic stod for oplægget, da bolden fandt Lorenzo De Silvestri, som headede Torino på 2-2.

Danske Andreas Cornelius sad på bænken i hele opgøret, da Atalanta spillede 1-1 ude mod Lazio, som har 71 point på tredjepladsen, inden AS Roma senere søndag møder Cagliari.

Romerne har 70 point inden opgøret.

Atalanta har med to runder igen stadig mulighed for at ramme en plads, der giver adgang til Europa League-kvalifikationen.

Tidligere søndag vandt Inter 4-0 ude over Udinese og Jens Stryger Larsen, der spillede hele opgøret.

Inter bevarede dermed muligheden for at snuppe fjerdepladsen og sikre Champions League i næste sæson foran Roma, som dog har et point mere for en kamp færre.