Napoli holder liv i CL-håb med 3-0-sejr over Shakhtar

Serie A's tophold, Napoli, holder fast i et forholdsvis spinkelt håb om at gå videre til ottendedelsfinalerne i Champions League.

Det kræver dog, at Shakhtar smider point hjemme mod Manchester City i sidste spillerunde, mens Napoli selv skal vinde ude over Feyenoord.

Napolis muligheder er næppe blevet bedre af, at Manchester City sikrede sig gruppens førsteplads tirsdag ved at vinde 1-0 over Feyenoord, der havde Nicolai Jørgensen med i lidt over 20 minutter.

Raheem Sterling blev matchvinder for Manchester City i det 88. minut.

Maurizio Sarris Napoli er berømt for både offensivt og underholdende fodbold, men i europæisk fodbold har det ikke vist sig effektivt på samme måde som i Serie A.

Før tirsdagens sejr var status en sejr og tre nederlag. Den statistik fik italienerne pyntet på, da Lorenzo Insigne med et sublimt mål sendte Napoli på vinderkurs i det 56. minut.

Fra en position et stykke uden for feltet drejede den lille italiener bolden op under overliggeren i det lange hjørne.

I kampens sidste ti minutter cementerede Piotr Zelinsk og Dries Mertens Napolis sejr.