Napoli haler ind på Juventus i Serie A-toppen

Napoli har fem spillerunder til at hente forspringet. Napolitanerne har en oplagt mulighed til at hale yderligere ind søndag, når de to hold mødes i et topbrag i Torino.

Det var ellers svært at se, hvordan Juventus skulle sætte point til, da backen Alex Sandro bragte Juventus foran efter lidt mere end et kvarters spil i udekampen mod Crotone.

Storklubben sad på opgøret, men kunne ikke lave det 2-0-mål, som formentlig ville have punkteret kampen.

Det blev straffet midtvejs i anden halvleg. Ud af ingenting saksesparkede Crotones nigerianske angriber, Simy, udligningen i mål.

Cirka samtidig modtog Juventus dårlige nyheder fra Napoli, som havde vendt 1-2 til 3-2 hjemme mod Udinese, der var uden Jens Stryger Larsen. Siden blev det også 4-2 til Napoli.

Imens kæmpede Juventus for at fremtvinge et sejrsmål, men Crotone holdt stand og fik et point til bundstriden.

Andreas Cornelius sad på bænken i hele kampen, da Atalanta vandt 3-0 ude over bundproppen Benevento.