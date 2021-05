Napoli-ejer bekræfter afsked med træneren

Napolis cheftræner, Gennaro Gattuso, har kontraktudløb denne sommer. De italienske medier har på det seneste skrevet, at han forlader klubben, og sent søndag bekræftede klubejer Aurelio De Laurentiis rygterne.

- Kære Rino (Gattusos kælenavn, red.). Jeg er glad for, at jeg har tilbragt næsten to sæsoner sammen med dig, skriver De Laurentiis på Twitter.

- Tak for dit arbejde, og jeg ønsker dig succes, uanset hvor du tager hen. Også et kram til din kone og dine børn.

Trods den fine afskedshilsen sluttede sæsonen meget skuffende for den syditalienske klub.

Holdet skulle blot bruge en sejr i sidste spillerunde hjemme mod Verona for at slutte i top-4 i Serie A og dermed kvalificere sig til næste sæsons Champions League. Verona havde intet at spille for.

Men skuffende fik Napoli kun 1-1, Juventus hoppede forbi i tabellen og puffede Napoli ned på den femteplads, som blot giver adgang til Europa League.

Gennaro Gattuso overtog trænerposten i Napoli i december 2019, da klubben fyrede Carlo Ancelotti.