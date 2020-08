Naomi Osaka vinder udskudt semifinale efter maratonsæt

Osaka endte altså med alligevel at stille op. Det skete, efter at turneringsarrangøren udskød semifinalen, der skulle have været spillet torsdag, til fredag.

Det tillod ifølge japaneren, som er opvokset i USA, at der kunne blive sat ordentligt fokus på protesterne i landet og de ovenstående emner.

Elise Mertens var Osakas modstander i semifinalen. Belgieren var aldrig i nærheden af at true japaneren i første sæt, som Osaka vandt sikkert med 6-2.

Andet sæt var anderledes tæt og endte med at tage lidt over dobbelt så lang tid som første.

Osaka kom foran 2-0, inden Mertens satte trumf på og vandt fire partier i træk. Osaka svarede igen og spillede sig på 4-4. Herefter fulgte et maratonparti, som Mertens trods otte breakbolde tabte.

Belgieren holdt sig inde i kampen ved at vinde i eget udlæg, men Osaka tog næste parti. Mertens fulgte op med igen at vinde, og så skulle sættet afgøres i tiebreak. Her vandt japaneren knebent, og så tog hun altså finalebilletten.

Osaka skal i finalen møde Victoria Azarenka. Den spilles lørdag.