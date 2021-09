Naomi Osaka varsler snarligt comeback til tennisbanen

Efter hun blev slået ud af US Open i begyndelsen af september, proklamerede hun, at hun ville holde pause fra tennis, men nu kan hun ikke holde sig i skindet meget længere.

- Jeg ved, jeg kommer til at spille igen, og det bliver nok snart, for jeg kan mærke, at det kribler igen, siger Naomi Osaka ifølge Reuters.

Naomi Osaka har været gennem et opslidende år, hvor hendes mentale tilstand har været på hårde prøver.

Hun trak sig efter første runde ved French Open, da hun blev truet med at blive smidt ud af turneringen, fordi hun ikke ønskede at stille op til de obligatoriske pressemøder. Derefter droppede hun også Wimbledon.

Rampelyset har tynget hende, og da hun efter US Open besluttede sig for at holde pause, var det for at passe på sit mentale og fysiske helbred.

Det er da heller ikke en stor iver efter sejr, der giver hende lysten til at vende tilbage til tennisbanerne.

- Det vil ikke rigtig betyde noget, om jeg vinder eller taber. Men jeg vil få glæden af at være tilbage på banen, siger Naomi Osaka.

Hun fortæller, at hun tidligere nød at spille lange og hårde kampe, men at hun i løbet af den igangværende sæson har nået et punkt, hvor hun i stedet er blevet mere stresset af de lange opgør.

- Jeg havde bare brug for en pause for at gå ind i mig selv, siger hun.

Naomi Osaka har tidligere i år ligget som nummer to i verden, men er stille og roligt dumpet ned til en øjeblikkelig syvendeplads.